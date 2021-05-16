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    Испания и Италия активно готовятся к летнему сезону

    16 Мая 2021, 21:07

    МАДРИД - РИМ. КАЗИНФОРМ - Кампания по иммунизации европейцев идет полным ходом. В Испании, после снятия ограничительных мер в ряде регионов, люди начали выезжать к побережью. Летний сезон открыли и в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В Испании на пляжах открывают кафе и рестораны, которые охотно посещают клиенты. В отличие от Португалии, Испания пока еще не открыла свои границы для британских туристов. В доковидное лето в Испании отдыхали более 18 миллионов граждан Соединенного Королевства.

    Летний сезон открыли и в Италии, где значительно улучшилась эпидемическая ситуация. Пляжи оборудуют в соответствии с санитарными нормами. Зонтики и лежаки устанавливают в нескольких метрах друг от друга. Страна готовится к приему туристов. С 16 мая отменен карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны.

    Во Франции 20 миллионов граждан получили как минимум первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Как отмечают местные СМИ, люди спешат сделать прививку в ожидании открытия в ближайшие дни террас кафе и ресторанов, магазинов и учреждений культуры.

    В Польше впервые за последние шесть месяцев открылись террасы кафе и ресторанов. Люди наслаждаются вновь появившейся возможностью встретиться с друзьями. В стране смягчены правила, касающиеся ношения защитных масок. Они обязательны лишь там, где невозможно следовать правилам сохранять социальное дистанцирования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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