Испания готовится к досрочным выборам – что может изменится в политической системе страны

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В конце этой недели в Испании пройдут выборы в Генеральные кортесы – основной законодательный орган страны. 23 июля испанцам предстоит выбрать новый состав нижней палаты - Конгресс (350 мест), а также 208 из 265 мест в Сенате (высшая палата). Между какими партиями развернется борьба и что значат предстоящие выборы для политической системы Испании, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».



Почему выборы пройдут досрочно и между какими партиями развернется борьба

После региональных выборов 28 мая 2023 года премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что нижнюю и часть верхней палаты парламента придется выбрать раньше, вне срока - 23 июля. (Парламентские выборы в Генеральные кортесы, парламент страны, проходят каждые четыре года - прим. ред.). Испанская пресса пишет, что действующая правящая коалиция по главе с «социалистами» получила низкие результаты на региональных выборах. Поэтому решение премьер-министра Педро Санчеса было воспринято как попытка не дать его политическим оппонентам времени консолидироваться к концу года – на момент плановых выборов.

К слову, предыдущие парламентские выборы в парламент Испании также были досрочными и прошли 28 апреля 2019 года. Это были тринадцатые всеобщие выборы со времен испанского демократического транзита. Было избрано 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 сенаторов из 266. Согласно испанским СМИ, они считались самыми непредсказуемыми за последние 40 лет.

Фото: jannoon028/Freepik

Традиционно, политический спектр Испании поляризирован между «левыми» партиями в лице Испанской социалистической рабочей партии (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) и «правыми» - «Народной партией» (Partido Popular). Именно между двумя этими партиями развернется борьба на предстоящих выборах, ожидают испанские политологи.

Предвыборные замеры общественного мнения показывают, что испанским «социалистам» и «Народной партии» вероятно не удастся получить простое большинство на выборах и право самостоятельно сформировать правительство. Поэтому победившей партии возможно придется образовывать коалицию с другими политическими силами страны.

В настоящее время Социалистическая рабочая партия находится в коалиции с блоком левых сил. В случае победы социалисты могут создать правящую конфигурацию с левой платформой Sumar.

Наиболее интересный сценарий испанские политики обсуждают при победе «Народной партии», лидер которой Альберто Нуньес Фейхоо набирает популярность среди электората, в том числе традиционно левого.

Кто такой Альберто Нуньес Фейхоо?

Фото: EFE

Фавориту выборов Альберто Нуньес Фейхоо 61 год. Он занимал пост президента автономного правительства Галиции с 2009 по 2022 год. Ранее Альберто Нуньес Фейхоо был государственным служащим, генеральным секретарем министерств сельского хозяйства и здравоохранения Галисии, а затем перешел на ту же должность в министерстве здравоохранения страны, и в течение трех лет был президентом Государственного общества почты и телеграфов.

Испанские средства массовой информации прозвали главу «Народной партии» как умеренный. Комментаторы пишут, что Альберто Нуньес Фейхоо в отличие от предыдущих «правых» политиков ведет кампанию в более сдержанном тоне и уделяет большое внимание вопросам экономики и доходов простых испанцев.

Именно экономическое благополучие страны с четвертым по количеству населением в Европейском союзе стало центральным в предвыборной риторике кандидатов. Высокая инфляция на континенте и цены на энергоносители сократили доходы в том числе испанцев. Многие жители страны, разочаровавшись в Педро Санчесе, возможно возлагают надежды на новые политические силы.

Председательство Испании в Евросоюзе

Между тем в данное время председательство в Европейском совете перешло от Швеции к Испании. В течение шести месяцев Испания будет вести Европейский союз по вопросам внутренней и внешней политики. Поэтому вполне обоснованно, что многие европейские наблюдатели выражают озабоченность тем, что смена правительства в Испании может повлиять на председательство Мадрида до конца 2023 года.

Фото: globalcapital.com

Хотя лидер «Народной партии» заверил, что Испания не изменит приоритетов в рамках Европейского союза, в испанских кругах заметили, что коалиции Альберто Нуньес Фейхоо, возможно, потребуется коалиция с ультраправой крайней партией «Vox». Соответственно с партнерами по коалиции придется считаться.

Кто такие ультраправые Vox?

Опросы показывают, что крайне правая партия «Vox» может получить после 23 июля от 13 до 15 процентов голосов избирателей. Относительно невысокий результат имеет важное значение для других партий, заинтересованных в коалиционном соглашении. Феномен партии связывают с ее лидером Сантьяго Абаскалем, который известен в европейском мире своими неоднозначными заявлениями. Сантьяго Абаскаль сказал, что не верит в изменение климата, и подверг критике «тоталитарный закон гендерной идеологии», который, как он утверждает, криминализирует мужчин.

Фото: PA

Кроме того, как и другие ультраправые, испанская «Vox» призывает к ужесточению иммиграционной политики и выступает за традиционные семейные ценности. Партия «Vox» уже заключила коалиционные соглашения с консерваторами в десятках городов и трех автономных регионах Испании. Для сторонников европейской интеграции представляет озабоченность то, что испанский политик Сантьяго Абаскаль наладил прочные связи с другими европейскими крайне правыми: правящей партией Венгрии, французскими правыми, итальянским объединением «Братья Италии».

Поэтому предстоящие выборы в Испании приковывают внимание заинтересованного сообщества Европейского союза. Их интересует главный вопрос - могут ли испанские выборы подтвердить, что крайне правые взгляды в Европе действительно набирают силу.