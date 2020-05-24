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    Испания готова принимать туристов с июля

    24 Мая 2020, 00:28

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу заявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

    «С июля въезд иностранных туристов в Испанию возобновится в безопасных условиях», - объявил Санчес на пресс-конференции.

    Испания принимает более 80 миллионов посетителей ежегодно, а сфера туризма является одной из важнейших для экономики страны.

    «Иностранные туристы также могут начать планировать свой отдых в нашей стране», - отметил глава испанского кабмина.

    «Испания нуждается в туризме, а туризму нужна безопасность как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Мы гарантируем, что туристы не будут рисковать и не будут подвергать нашу страну каким-либо рискам», - отметил Педро Санчес.

    Ранее сообщалось, что Правительство Испании вводит двухнедельный карантин для всех туристов, прибывающих в страну с 15 мая, с целью сдержать распространение нового коронавируса.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Туризм Испания
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