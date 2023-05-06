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    Испании не хватает питьевой воды

    6 Мая 2023, 21:44

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Водопроводная вода для питья не пригодна, её приходится брать из загрязнённых водоёмов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Испании — заметная нехватка питьевой воды. На юге страны несколько месяцев не было дождей. Некоторые водохранилища почти пересохли.

    Водопроводная вода непригодна для питья, поскольку её приходиться теперь брать из водоёмов, загрязнённых многолетними сбросами промышленности или сельского хозяйства.

    Единственный выход — бутилированная вода или доставка цистернами из других регионов.

    Страдают от нехватки питьевой воды и предприятия, которые зависят от неё, например пекарни, рестораны и кафе. Многие из них вынуждены сокращать производство.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Испания Мировые новости Вода
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