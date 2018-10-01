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Исламское финансирование создано для достижения равенства - эксперт МФЦА

7 Октября 2018 13:43 182
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Исламское финансирование создано для достижения равенства - эксперт МФЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член правления Международного арбитражного центра МФЦА и консультативного совета этого центра по исламским финансам, шейх Билал Хан рассказал, почему некоторым финансовым институтам не удается внедрить исламское финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень важно понимать, где роль шариата в исламских финансах. Мы должны смотреть не только на документацию, а на структуру любой транзакции, которая будет иметь место. Потому что большинство ошибок исламского финансирования происходят из-за того, что все смотрят на технические документы. Учитывать надо не только юридическую форму, но и экономическое содержание под этой юридической формой», - сказал он на Islamic Finance Day.

Билал Хан напомнил, что в первую очередь, исламское финансирование создано для достижения социально-экономического равенства и справедливости. «Чтобы те, у кого больше возможностей, помогали тем, у кого меньше возможностей. Для того, чтобы было лучшее распределение рисков и доходности. Это не значит только то, что банк будет брать какую-то плату за то, что дает вам ипотеку. Но он (банк) также беспокоится о вашем благополучии и благосостоянии. Антипример - Всемирный банк. Он не смотрит с точки зрения того, что нужно помогать. Он подходит только с финансовой точки зрения. Надо учитывать то, что вы должны разделять риски и доходность. Нужно подходить к этому более ответственно. Это суть исламских финансов, и мы можем этого достигнуть», - подчеркнул эксперт, обращаясь к собравшимся.


Исламское финансирование создано для достижения равенства - эксперт МФЦА При этом он подчеркнул, что арабские продукты необязательно могут быть исламским финансированием. «Есть один американский банк, которыйо я не называть не стану. Он выпустил СУККУК, но успеха не получилось, был большой провал. Хотя это и был исламский финансовый продукт, но он не соответствовал шариату», - добавил Билал Хан.

Он отметил, что исламское финансирование в мире, в том числе среди немусульман, приобретает большую популярность. В качестве примера Билал Хан сообщил, что Ватикан, имеющий много средств и активов, которыми нужно управлять, серьезно рассматривают то, как можно инвестировать согласно исламским принципам.

«Люди устали от традиционных финансовых инструментов. Сегодня банки - это, к сожалению, казино и спекуляция. Они все просто делают ставки на деньги. Хотя деньги крутятся, но в их основе нет реального капитала. Это просто «дебит-кредит» без каких-либо реальных активов. Исламская экономика близка к реальной. Когда риски и возврат близко связаны, когда благосостояние населения связано с экономикой - это называется ответственное финансирование», - заключил он.

Отметим, Islamic Finance Week 2018 - это ежегодная площадка для обмена международным опытом и выстраивания конструктивного диалога с участниками рынка и международными партнерами по вопросам развития и повышения финансовой осведомленности об исламских финансах в Казахстане и регионе. Мероприятие организовано Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА.

Основная цель Бюро МФЦА - это развитие кадрового потенциала локальных специалистов финансового рынка, популяризация международных профессиональных сертификаций, создание кадрового резерва профессионалов на международном уровне для дальнейшей работы в экосистеме МФЦА и за его пределами.

 

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Ключевые слова: МФЦА - фин. центр "Астана", Банки, Экономика,
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Автор:

Дамир Байманов

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