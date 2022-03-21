Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Исламский банк развития продолжит свое участие в социально-экономических проектах в Казахстане

    21 Марта 2022, 21:35

    ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Исламского банка развития в городе Джидда состоялась встреча посла Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Берика Арына с президентом банка Мухаммадом Сулейманом аль-Джассером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между ИБР и Казахстаном, в том числе участия банка в реализации социально-экономических проектов в нашей стране.

    Были также рассмотрены возможности взаимодействия сторон в продвижении некоторых казахстанских инициатив, выдвинутых в рамках ОИС, таких как разработка Стратегического программного документа «Исламская инфраструктурная интеграция», предусматривающего интеграцию транспортной и торговой коммуникации между государствами-членами Организации, создание Группы «ОИС-15», которая должна объединить 15 ведущих мусульманских стран в сфере науки и технологий с целью консолидации их усилий для обеспечения научно-технического прогресса.

    Кроме того, Б. Арын ознакомил собеседника с Посланием Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», отметив, что в данном стратегическом документе представлены широкомасштабная программа политических реформ и ряд важных социально-экономических мер, направленных на преодоление негативных последствий сложной геополитической ситуации в мире.

    В свою очередь, президент ИБР М. аль-Джассер выразил заинтересованность банка в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном и готовность посетить нашу страну для обсуждения возможностей участия банка в новых социально-значимых проектах в РК.

    М. аль-Джассер также пожелал успешной реализации новых широкомасштабных реформ в Казахстане, инициированных Президентом РК.

    По его словам, стабильность и процветание такого важного члена мусульманского сообщества, каковым является Казахстан, служит интересам всего мусульманского мира.

    Следует отметить, что Казахстан стал членом Исламского банка развития после присоединения в 1995 году к ОИС. С 1997 года в г. Алматы действует один из четырех региональных офисов ИБР, ответственный за координацию деятельности Банка со странами Восточной Европы, СНГ, Монголией и Китаем.

    При участии ИБР в разные годы в Казахстане были реализованы проекты по строительству автодороги «Алматы - Гульшад», реконструкции участка автодороги «Караганда - Астана», оснащению Центра хирургии им. Сызганова, улучшению водоснабжения сельских районов Карагандинской области, строительству нового здания Казахского гуманитарного юридического университета и ряда других. ИБР участвует в финансировании проекта строительства «Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Банки Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая