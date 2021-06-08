Исламская энциклопедия будет издана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет издана Исламская энциклопедия под руководством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный ученый, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Древней литературы и тюркологии» Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Торали Кыдыр рассказал о содержании и концепции Исламской энциклопедии.

«Энциклопедия будет составлена по алфавиту. Первый том будет включать статью об Исламе. Каждый том будет содержать около 3500 словарей. К работе будут прилагаться изображения личностей и географические данные. Каждый том будет состоять из 560-640 страниц. Согласно собранным данным, Исламская энциклопедия будет состоять из 4-5 томов», - сказал Торали Кыдыр.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, на XXX заседании Совета улемов в Усть-Каменогорске ученые высказали предложения и мнения о ценной работе. Верховный муфтий подчеркнул необходимость сбора важной информации для качества Исламской энциклопедии.

Следует отметить, что такие ученые, как Шамшидин Керим и Мухан Исахан, внесут свой вклад в издание Исламской энциклопедии. Верховный муфтий поручил как можно скорее выпустить первый том, который будет полезным и важным трудом для мусульманского сообщества.



