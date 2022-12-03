Искусство «Ортеке» и устный фольклор Кожанасыра включили в Репрезентативный список ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Традиционное исполнительское искусство: танец, куклу, музыку «Ортеке» и элементы юмористических рассказов о Кожанасыре включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Такое решение приняли на 17 сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в столице Марокко городе Рабат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Ортеке – это музыкально-кукольное искусство, в котором используется деревянная фигурка горного козла, привязанная нитью к музыкальному инструменту. В настоящее время это древнее тюркское искусство имеет кукольно-музыкальный статус, так как здесь наблюдается синтез нескольких видов художественного творчества: декоративно-прикладного искусства, музыки, танцев и искусства кукольного вождения.

Элементы «Юмористических рассказов о Кожанасыре» введены совместно с Азербайджаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном.

Кожанасыр или Ходжа Насреддин – фольклорный персонаж Востока, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и юмористических рассказов, а иногда и домашних сказок. Он сочетает в себе внутренне противоречивый образ антигероя, бродяги, вольнодумца, бунтаря, дурака, чудака, хитреца, мошенника и даже философа, высмеивающего человеческие пороки, скупердяев, негодяев и лицемеров.

Ранее в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включили 11 элементов, из них четыре относятся к национальному казахскому культурному наследию: «Традиции исполнения кюя на казахской традиционной домбре» (2014), «Казахская борьба» (2016), «Национальная игра асык ату» (2017), «Весенние праздничные традиции казахских коневодов» (2018).

Семь элементов относятся к общему культурному наследию ряда стран: «Сбор юрты» (2014), «Искусство «Айтыс» (2015), «Наурыз» и «Культура хлебной выпечки и угощения» (2016), «Наследие Коркыт ата» (2018), «Тогыз кумалак» (2020) и «Соколиная охота» (2021).

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК



