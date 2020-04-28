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    Искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом из Силиконовой долины будет применяться в Казахстане

    28 Апреля 2020, 15:53

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Генерального консульства РК в Сан-Франциско США (Силиконовая Долина), при поддержке Министерства здравоохранения РК, после 14-дневных переговоров между НАО «Медицинcкий университет Семея» и XLabs (ИТ компания США) было подписано соглашение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией COVID-19 на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Цель проекта: сбор Big Data; анализ данных по распространению заболевания; анализ данных эпидемиологической ситуации других стран и Казахстана; машинный анализ тактики ведения пациентов с КВИ; автоматический сравнительный анализ мер, предпринимаемые по предотвращению распространения КВИ; разработка более эффективных методов профилактики распространения заболевания среди населения.
    «Данное соглашение открывает для Казахстана целый ряд преимуществ. В первую очередь будут доступны самые актуальные и эффективные меры борьбы с пандемией. Также будет получен опыт сбора и анализа больших объёмов данных, который в будущем будет непременно полезен», - отмечается в сообщении Министерства здравоохранения РК в Facebook.
    Компания XLabs уже на протяжении многих лет занимается развитием искусственного интеллекта для применения его возможностей в медицине. Так, в настоящее время разработка компании XLabs умеет успешно диагностировать свыше 30 различных заболеваний, в том числе различные формы онкологических заболеваний.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Наука Здравоохранение США
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