Искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создается недобросовестными участниками – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК еще раз напомнили, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«Министерство сельского хозяйства обращает внимание, что в последнее время регулярно появляется информация о якобы нехватки зерна для производства муки. Минсельхоз и его официальные лица неоднократно сообщали, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита. Распространяемая информация в СМИ и социальных сетях является не достоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции», - говорят в пресс-службе ведомства.

Министерство отмечает, что мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введённых РФ ограничений на экспорт пшеницы, ранее законтрактованные объемы стали не доступны. В этой связи, для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями.

«МСХ РК сообщает, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнею потребность страны в пшенице», - сообщили в министерстве.

В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы, каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку.

Также министерство сообщает, что Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тысяч тонн муки, в том числе в региональных стабфондах - 11,2 тысяч тонн, в торговых объектах - 53,2 тысячи тонн, на предприятиях производителей - 52,8 тысяч тонн, на складах – 20,7 тысяч тонн.

Дополнительно, министерство через АО «Продкорпорация» располагает 600 тысячами тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тысяч тонн муки.

«Министерство призывает участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность. Ситуация находится на контроле, министерство не допустит дефицита муки и пшеницы в стране, обеспечит стабильность и продовольственную безопасность», - заключили в министерстве.

Напомним, глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщал ранее о том, что запас продовольственной пшеницы составляет 6 млн тонн.