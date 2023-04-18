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    Искусственные водопои для сайгаков создадут в Казахстане

    18 Апреля 2023, 16:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поделился планами касательно мер защиты пастбищ от сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для решения вопроса защиты пастбищ от сайгаков в настоящее время прорабатывается вопрос установки отпугивающих сооружений, что позволит защитить сельхозугодья от потравы», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, по его словам, в целях защиты товарных посевов от потравы сайгаков планируется создать искусственные водопои для сайгаков в их естественной среде обитания.

    «Таким образом, строительство дополнительной сети колодцев и других искусственных водоемов, должно позволить равномерно распределить поголовье сайгаков по территории полупустынной зоны, что будет препятствовать перемещению животных в зону земледелия», - уточнил Премьер.

    Ранее сообщалось, что 90% естественных земель популяции сайгаков используются под сельское хозяйство.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство Сайгак
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