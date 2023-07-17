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    Искусственные облака заметили над Алматы – фейк

    17 Июля 2023, 21:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Instagram появилось видео необычных облаков, снятое, предположительно, над Алматы. Подпись к кадрам гласит, что эти облака искусственные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Для того чтобы выяснить, где и когда было снято видео, авторы портала проверили скриншот из него при помощи инструментов для обратного поиска изображений. Результаты показали, что на самом деле эти кадры были сделаны в 2021 году в городском округе Шицзячжуан в Китае.

    Запечатленные на них облака вовсе не искусственные. Это вымеобразные облака, или облака мамматусы. Они представляют собой разновидность кучевых облаков. Облака мамматусы возникают из-за турбулентности в обычных кучевых облаках.

    К видео с «искусственными облаками» автор поста также прикрепил скриншот некоего патента на способ искусственного образования облаков, авторами которого являются ученые Лапшин В. Б. и Палей А. А.

    В Интернете можно найти этот патент по номеру, который есть на скриншоте. В Сети патент появился в 2005 году. Возможно, тогда же была одобрена и патентная заявка. Однако, действительна ли она сейчас и воплотили ли в жизнь описанную технологию, нельзя, так как для подобных утверждений недостаточно информации.

    Из всего вышесказанного следует, что на видео запечатлены не искусственные, а настоящие облака. Сделаны кадры были не в Казахстане, а в Китае. Это значит, что распространяемое сообщение – фейк.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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