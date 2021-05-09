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    Искренне желаю, чтобы наши потомки не видели ужасов войны - ветеран Виктор Долганов

    9 Мая 2021, 23:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В День Победы в Таразе поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, по поручению главы региона Бердибека Сапарбаева заместители акима области и руководители управлений региона поздравили ветеранов с праздником.

    Фронтовик Аширбек Сарсенбиев принимал участие в освобождении города Запорожье, в боях на Балтике, в Германии. День Великой Победы он встретил в Берлине. Вернувшись с фронта, работал в различных сферах.

    В этом году ветерану исполнился 101 год. У него 7 детей, 29 внуков, 58 правнуков и 5 праправнуков.

    «Ваш жизненный путь – это яркий пример для подрастающего поколения. Именно Вы ковали общую победу. Благодаря Вам, мы сейчас живем в мире и спокойствии. Без этого невозможно развитие общества», - отметил заместитель акима области Даулет Карибек, поздравляя ветерана.

    Побывал заместитель акима области и у Виктора Долганова. Ветерану в этом году исполнилось 95 лет.

    «Подрастающее поколение должно всегда помнить о том, что мир дороже всего. Искренне желаю, чтобы наши потомки не видели такого ужаса»,- говорит Виктор Долганов.

    В честь Дня Победы в регионе состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы и к памятнику прославленному батыру Бауыржану Момышулы. Почтили память всех погибших героев Великой Отечественной войны. Проведена праздничная акция «Эхо Великой Победы», цель которой - чествование подвигов героев Великой Отечественной войны, популяризация произведений Героя Советского Союза, прославленного полководца Бауыржана Момышулы, 175-летия великого акына Жамбыла Жабаева, воспитание молодого поколения в духе героизма, любви к стране и своему народу.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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