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    Исключительным достижением Независимости назвала Аида Балаева сообщество НПО

    22 Ноября 2021, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева открыла Десятый юбилейный Гражданский форум Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От всего сердца хочу поприветствовать Вас и поздравить с началом работы Десятого юбилейного Гражданского форума Казахстана! Символично, что он проходит в знаковый год в канун самого главного праздника нашей страны – 30-летия Независимости. Примите мои искренние поздравления в связи с этим знаменательным событием», - сказала Аида Балаева.

    По ее словам, профессиональное, активное и независимое сообщество неправительственных организаций Казахстана – это исключительное достижение Независимости.

    «Более того, без НПО сегодня невозможно представить ни одну из сфер социальной жизни государства. И всё это благодаря Вам – всем тем, кто посвятил свою жизнь служению интересам сограждан. Кто по зову сердца, кто ради торжества социальной справедливости, а кто из простого, но большого чувства любви ко всему родному выбрал этот нелегкий путь», - заключила А. Балаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    НПО Общество 30 лет Независимости Аида Балаева
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