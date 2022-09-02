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    Исключить разработку проекта концепции законопроектов предлагает Минюст РК

    2 Сентября 2022, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных изменениях в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью реализации Указа Президента «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата» предлагается исключить этап законотворческого процесса – разработку проекта концепции законопроекта, и, соответственно, всех этапов, связанных с концепцией законопроекта», - сказала Алма Муканова во время презентации законопроекта в Мажилисе.

    По ее словам, предлагается предусмотреть механизмы, в том числе с установлением права государственных органов на принятие нормативных правовых актов в целях реализации возложенных задач без излишней (чрезмерной) конкретизации на законодательном уровне компетенций, функций и полномочий.

    Также вице-министр сообщила об усилении правозащитных институтов путем трансформации действующего Конституционного Совета в Конституционный Суд, придания закону о прокуратуре статуса Конституционного закона и реализации поручения Главы государства по закреплению функции расследования преступлений, связанных с пытками, за органами прокуратуры и др.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минюст Послание Президента РК-2022 дебюрократизация
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