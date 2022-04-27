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    17:23, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Исключить получение земель вне конкурса через СПК предложили в Правительстве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве Казахстана рассмотрели меры по демонополизации экономики. Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил фонду «Самрук-Казына» смягчить требования в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей для создания более конкурентных условий. Также предложено исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и т.д.

    В качестве примера был приведен случай, когда в одном из крупных городов страны СПК было выделено 679 га, из которых 254 га были отданы под строительство жилья, для коммерческих объектов – 96 га, и лишь 5 га – под создание завода и производственной базы.

    В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения.

    Также на заседании было отмечено, что в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей услуги предоставляют лишь несколько компаний. Это связано с высокими квалификационными требованиями, которые к ним предъявляются.

    В этой связи Премьер-Министр РК поручил фонду «Самрук-Казына» пересмотреть данные требования в сторону смягчения для создания в данной сфере более конкурентных условий.


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