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    Исключить получение прав на разведку и добычу на больших участках предложил депутат Арсютин

    12 Апреля 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организовать получение прав на разработку и добычу месторождений (участков) непосредственно через интерактивную карту предложил депутат Мажилиса Николай Арсютин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках индустриально-инновационного развития Республики Казахстан активно реализуются технически и технологически значимые инвестиционные проекты. Их ввод в производство способствует интенсивному социально-экономическому развитию страны. При этом, своевременность реализации проектов имеет высокую важность», - сказал Николай Арсютин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Депутат отметил, что в нашей стране для реализаторов проектов созданы привлекательные условия, поддерживающие их инициативы. Значительная их часть разработана и уже успешно внедрена.

    «Одним из них является механизм предоставления инвесторам недр и месторождений сырья. Реализаторам инвестпроектов оказывается консультационная и финансовая поддержка, в приоритетном и упрощенном порядке предоставляются права на разведку, освоение месторождений и добычу сырья для инновационных проектов. Упрощено и облегчено решение ряда других вопросов и проблем», - добавил Николай Арсютин

    Вместе с тем, по его словам, в рамках дальнейшего развития условий для инвесторов, еще имеется ряд задач, которые требуют совершенствования, упрощения, исключения негативных, в том числе, субъективных факторов при принятии решений. При этом, часть проблем может быть снята путем дальнейшего развития интерактивных путей решения вопросов при реализации инвестпроектов.

    В связи с этим, депутат озвучил предложения по дальнейшему совершенствованию работы в этом направлении:

    - придать информации об участках на интерактивной карте месторождений превалирующий (предпочтительный) статус, что создаст условия для открытой, корректной и оперативной работы по получению потенциальными инвесторами прав на разведку и добычу и предотвратит неправомерные (спорные) и неоднозначно трактуемые действия ответственных лиц и информация от них, сократит бюрократические потери;

    - обязать ответственные органы о постоянной и незамедлительной актуализации информации, размещенной в интерактивной карте;

    - четко указывать информацию о наличии или отсутствии обременений по правам на участки, а также, информацию об участках, находящихся на рассмотрении по вопросам прав на них;

    - указывать сроки начала и окончания рассмотрений вопросов по правам на участки, находящиеся в стадии принятия решений;

    - организовать решение вопроса по получению прав на разработку и добычу месторождений (участков) непосредственно через интерактивную карту в интерактивном режиме, исключая какого-либо контакта с ответственными лицами государственных и других структур;

    - принять меры по исключению возможности получения прав на разведку и добычу на необоснованно большие участки;

    - принять меры по делению больших по площади участков, свободных от обременений на право пользования;

    - обеспечить размещение на интерактивной карте максимальной информации, важной для потенциальных инвесторов.

    «Реализация вышеуказанных предложений в интерактивном режиме на основе программы интерактивной карты позволит значительно улучшить инвестиционную привлекательность Республики Казахстан, сократит административные барьеры, бюрократические проволочки, создаст условия для быстрой, открытой и честной работы без субъективного подхода», - заключил Николай Арсютин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис
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