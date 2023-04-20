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    Исключить из компетенций «Правительства для граждан» выдачу водительских удостоверений предлагают в РК

    20 Апреля 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О недостатках в сфере выдачи водительских удостоверений рассказал депутат Мажилиса Олжас Куспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане ежегодно регистрируется 10-15 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибает около 2 тысяч человек. За 30 лет число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 4 раза превысило численность войск СССР, погибших в Афганской войне. Объем экономических потерь в результате ДТП составляет 3% от годового валового внутреннего продукта. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях растет с каждым годом», - сказал Олжас Куспеков, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

    Мажилисмен добавил, что по мнению экспертов, основная причина увеличения количества дорожно-транспортных происшествий – это возможность без проблем получить водительское удостоверение без сдачи экзамена. Такую помощь предлагают как сотрудники подрядных компаний, выигравших тендер на проведение экзамена, так и сотрудники СпецЦонов. Ежегодно количество сдающих экзамены по правилам дорожного движения составляет в среднем 424 тысячи человек. Около 10 % из них составляют 42 тысячи человек. Теневой оборот вырученных от продажи водительских прав средств ежегодно превышает 8 млрд тенге.

    «Государственная корпорация «Правительство для граждан» предоставляет на незаконной основе третьим лицам услуги по приему экзаменов на получение водительских удостоверений. Договор о передаче данного вида деятельности на рынок не предусмотрен никаким законом. Требования, предъявляемые к подрядным компаниям в отношении информационной безопасности и устройств, не учтены. При получении водительского удостоверения допускается коррупция, данный вид деятельности предлагается исключить из компетенции госкорпорации «Правительство для граждан», - подчеркнул Олжас Куспеков.

    Мажилисмен также предложил создать по данному вопросу совещательный орган с участием Министерств внутренних дел, цифрового развития, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

    «Предлагаю провести фундаментальный анализ коррупционных рисков и внедрить механизм по их предотвращению в будущем, а также передать данный вид госуслуг рынку, то есть в конкурентную среду и с соблюдением казахстанского законодательства», - добавил Олжас Куспеков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Мажилис Транспорт Правительство для граждан
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