Искать возможности для увеличения суммы льготного автокредитования будет Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр пояснил возможное увеличение суммы, выделяемой на льготное автокредитование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заявок по автокредитованию гораздо больше, будем стремиться найти возможность, чтобы увеличить эту сумму», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

По его словам, из 220 млрд тенге, «замороженных» в РОПе, 100 млрд тенге передали на льготное автокредитование.

«30 млрд тенге – на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Комбайны, тракторы они могут купить без первоначального взноса под 6% годовых. Считаю, эту практику нужно продолжать», - подчеркнул зампремьера.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что вопрос по выделению дополнительных средств на льготное автокредитование будет рассмотрен.



