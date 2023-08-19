Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Исхар Курбаев завоевал «золото» ЧМ по греко-римской борьбе

    19 Августа 2023, 23:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец греко-римского стиля из Казахстана Исхар Курбаев завоевал золотую медаль чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Иордании Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 55 килограммов казахстанский борец выиграл золотую медаль, в финале одержав победу над представителем Азербайджана с разгромным счетом 5:1. До финальной схватки Исхар выиграл три схватки над борцами из Турции, Туркменистана и Кыргызстана.

    Отметим, что Курбаев два раза становился призером чемпионатов Азии. В 2018-ом году борец из Казахстана выиграл бронзовую медаль мирового первенства в этой же весовой категории.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области