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    • Исчез с перрона - подросток оказался в 100 км от Павлодара

    4 Августа 2022 22:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Завершились поиски 14-летнего подростка, который 3 августа вышел из гостиницы на перрон железнодорожного вокзала и пропал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Спустя сутки школьника нашли в селе Коктобе Майского района.

    «Он с мамой приехал в Павлодар погостить на неделю. 3 августа ушел якобы в торгово-развлекательный комплекс и не вернулся. Мама написала заявление о пропаже, мальчика нашли по телефону. Он был в Майском районе, откуда сам родом», – сообщили в поисковом отряде «VITA».

    Волонтеры добавили, что пока нет информации о том, как и на чем школьник сумел добраться до села из города.

    По данным поискового отряда, подростка нашли сотрудники линейного отдела полиции. Мама отправилась к сыну в село.

    Фото Константина Шелкова
    #Павлодарская область
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