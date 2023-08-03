Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Иртыш позеленел: павлодарские экологи выехали в Мичурино

    3 Августа 2023, 21:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экологии по Павлодарской области совместно со специалистами филиала РГП «Казгидромет» Павлодарской области выехали в с. Мичурино, чтобы отобрать пробы для химического анализа воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Выезд осуществлен 2 августа в связи с публикацией в социальных сетях видео и информации касательно «зеленого окраса р.Иртыш», пояснили в департаменте экологии.

    «Место фиксации видео в социальных сетях является рукавом р. Иртыш, а не сама река. Данное место является не проточным. Температура воды в водоеме составляет 28 градусов. В настоящее время отмечается засушливый период и отсутствие осадков, также высокая температура и значительная величина испарения являются причиной заболачивания подобных неглубоких водоемов. Считаем что причиной «позеленения» воды являются вышеизложенные факторы», - сообщили в ведомстве.

    Тем не менее лабораториями департамента экологии и филиала РГП «Казгидромет» будет осуществлен анализ воды, с целью определения загрязняющих веществ. По результатам проведенных иследований будут приняты соответствующие мероприятия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Экология Видео Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предельные розничные цены сжиженного газа в Павлодарской области назвали в Минэнерго
    Павлодарская область занимает первое место в стране по выработке электроэнергии
    Как идет ремонт на электростанциях Павлодарской области
    В Минэнерго рассказали о вариантах газификации Павлодарской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы