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Ирина Тухватулина: Послание Президента РК - дорожная карта по росту благосостояния молодежи

6 Октября 2018 21:00 93
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Ирина Тухватулина: Послание Президента РК - дорожная карта по росту благосостояния молодежи

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ -  Руководитель управления по вопросам молодежной политики Северо-Казахстанской области Ирина Тухватулина уверена, что 2019 год станет прорывным для казахстанской молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Ирина Тухватулина отметила, что Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» - настоящая дорожная карта по росту благосостояния молодежи и всей Республики Казахстан.

«Все инициативы, которые были озвучены Президентом нашей страны, касаются образования, здравоохранения, развития физической культуры и спорта, повышения благосостояния граждан, жилья. Все эти моменты непосредственно касаются и молодежи. Особенно отрадно, что 2019 год объявлен Годом молодежи в нашей стране», - сказала И. Тухватулина.

Она добавила, что молодежь получит новый импульс к развитию и процветанию.

«В Северо-Казахстанской области будет проводиться огромное количество мероприятий, которые будут направлены на организацию занятости молодежи, снижение безработицы, на международное сотрудничество. Я уверена, что 2019 год станет настоящим прорывным годом для всех молодых, в том числе - североказахстанцев», - подчеркнула И. Тухватулина.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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