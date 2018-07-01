Ирина Кузнецова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по борьбе
21 Июля 2018 15:51 232
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели в Индии завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где армейская спортсменка Ирина Кузнецова завоевала золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
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Спортсменка в четверть финале победила Аншу Аншу из Индии - 3:2, в полуфинале одолела китаянку Хинян Сан - 5:0.
В финальной встрече выиграла Рин Кондо из Японии со счетом 4:1 и стала победительницей континентального первенства.
Ирина Кузнецова является спортсменкой Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК. Выступала она в весовой категории до 62 килограмм.
Отмечается, что по итогам чемпионата Азии в копилке у женской сборной Казахстана четыре медали: одно золото и три бронзы.
Ключевые слова: Акмолинская область,
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