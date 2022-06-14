Ирбид признан культурной столицей арабских стран

АММАН.КАЗИНФОРМ – Ирбид, город на севере Иордании, признан столицей арабской культуры в 2022 году и обещает стать центром притяжения культурной жизни королевства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественной церемонии в знак признания Ирбида в качестве культурной столицы арабских стран принял участие премьер-министр Иордании Бишер Хасауна.

В своей приветственной речи в Ярмукском университете он передал приветствие короля Абдаллы II и отметил, выбор Ирбида в качестве арабской культурной столицы является национальным событием, которое отмечается во всем королевстве.

Решение о выборе Ирбида в качестве культурной столицы арабских государств было принято Организацией по вопросам образования, культуры и науки Лиги арабских государств (ALECSO) во время очередной сессии организации в Тунисе в мае этого года.

Ее генеральный директор Мохаммед Ульд Амар выразил признательность королевству, и в частности министерству культуры, за усилия по подготовк к церемонии.

«Всеобъемлющее культурное возрождение Иордании под руководством Его Величества короля Абдаллы II способствовало заслуженному статусу Ирбида», - сказал Амар.

Министр культуры королевства Хайфа Наджар заявила, что провозглашение Ирбида культурной столицей арабских стран на 2022 год свидетельствует об уверенности в Иордании и интеллектуалах страны, отметив, что этот выбор требует активизации усилий по внедрению дальнейших инноваций, посредством совместных действий.

«С момента своего основания Иордания была «инкубатором культуры и интеллектуалов, спонсором творчества и новаторов и сторонником всего, что открывает широкие горизонты для укрепления национальной культуры», - отметил Б. Хасауна.

Одновременно с выдвижением Ирбида в качестве арабской культурной столицы, Мадаба - другой иорданский город был выдвинут в качестве арабской столицы туризма в 2022 году.

Мероприятия приурочены к переходу королевством столетнего рубежа, и проводятся в рамках программы модернизации страны «Движение к будущему», которая включает в себя концепции политической и экономической модернизации, а также модернизации государственного сектора.

В праздничной церемонии приняли участие члены правительства и парламента, министры культуры арабских стран, иностранные гости и официальные лица.

В завершение вечера министр культуры Палестины Атеф Абу Саиф вручил своей иорданской коллеге знамя культурной столицы арабских стран, от имени Вифлеема – палестинского города, и столицы арабской культуры в 2021 году.

Ирбид – третий по величине город на севере Иордании и центр одноименной провинции, имеет богатую историю с античных времен, когда он назывался Арабелла и Бет-Арбель. Известен своими крупными вузами, такими как Ярмукский университет и Иорданский университет науки и техники, в которых проходят обучение и казахстанские студенты.

Города, удостоенные звания «Столица арабской культуры», проводят различные мероприятия, включая книжные ярмарки, выставки искусств и ремесел, художественные тренинги, театральные и кинопоказы, фестивали, конкурсы и культурные недели.

Статус культурной столицы дает возможность обмениваться творческими коллективами, создавать новые учреждения культуры и повышать эффективность существующих, способствовать творчеству, поддерживать творцов и деятелей культуры, а также оживлять культурную сцену страны.