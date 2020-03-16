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    Иранское правительство предоставит финансовую помощь 7 млн человек

    16 Марта 2020, 16:30

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ – Указав на пакеты государственной поддержки для уязвимых слоев населения и бизнесов, пострадавших от коронавируса, вице-президент и глава Организации по бюджету и планированию Ирана Мохаммад Багер Нобахт заявил, что безвозвратная финансовая помощь и займы будут выплачены 7 миллионам человек, пострадавших от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Круглосуточные магазины, рестораны, залы, кафе, гостиничные и гостевые услуги, транспортные услуги, турагентства, производители одежды и обуви, ремесла, а также культурно-развлекательные комплексы, являются секторами, которые получат финансовую помощь»,- сказал Нобахт в телевизионной программе, рассказывая о бизнесе наиболее пострадавших от коронавируса.

    «Два пакета поддержки будут оплачены семи миллионам человек», - отметил он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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