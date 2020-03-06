Иранский дипломат умер от коронавируса

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Хосейн Шейхолеслам, бывший посол Ирана в Сирии и бывший советник министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа, скончался из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Alarabiya.

Во вторник стало известно, что Шейхолеслам заражен коронавирусом. Этот факт был позже подтвержден государственными СМИ.

В начале этой недели от коронавируса умер Мохаммад Мирмохаммади - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности).

По состоянию на четверг иранские власти объявили, что число погибших от нового смертельного вируса достигло 107. Несколько чиновников заразились вирусом в Иране, который имеет самый высокий показатель смертности в мире за пределами Китая - эпицентра вспышки.