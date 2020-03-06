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    Иранский дипломат умер от коронавируса

    6 Марта 2020, 12:00

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Хосейн Шейхолеслам, бывший посол Ирана в Сирии и бывший советник министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа, скончался из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Alarabiya.

    Во вторник стало известно, что Шейхолеслам заражен коронавирусом. Этот факт был позже подтвержден государственными СМИ.

    В начале этой недели от коронавируса умер Мохаммад Мирмохаммади - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности).

    По состоянию на четверг иранские власти объявили, что число погибших от нового смертельного вируса достигло 107. Несколько чиновников заразились вирусом в Иране, который имеет самый высокий показатель смертности в мире за пределами Китая - эпицентра вспышки.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Иран
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