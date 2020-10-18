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    Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны

    18 Октября 2020, 08:52

    ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ – Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, объявляя об официальном заявлении Ирана об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран, подчеркнул, что мир и стабильность в регионе всегда были высшим приоритетом Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Официальное заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран об отмене ограничений на экспорт и импорт вооружений будет опубликовано через несколько часов», - написал Саид Хатибзаде в Twitter.

    По его словам, «поскольку более 90% оборонных потребностей страны производится внутри страны, Иран не нуждается в иностранной зависимости».

    Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции №2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончится 18 октября этого года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Иран
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