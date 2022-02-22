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    Иран заявил о планах по возведению самого длинного в мире туннеля через Персидский залив

    22 Февраля 2022, 15:44

    ДОХА. КАЗИНФОРМ – Иранские официальные лица выдвинули идею строительства самого длинного туннеля в мире, обеспечивающего сообщение с Катаром через воды Персидского залива, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

    Накануне визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Катар министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми заявил , что стороны подпишут четыре соглашения в сфере транзита, судоходства и воздушного транспорта. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение - идея туннеля из иранского портового города Дейяр в Государство Катар.

    В понедельник, 21 февраля, президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Катар по приглашению эмира арабского государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

    Это первый визит Э. Раиси в арабское государство Персидского залива с тех пор, как он вступил в должность в августе прошлого года, и первый визит иранского президента в Катар за 11 лет. Во вторник иранский лидер принял участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в Дохе.

    Подводный туннель соединит иранский порт Дайер с Катаром и будет включать в себя железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Согласно иранским сообщениям, сначала будет проведено технико-экономическое обоснование, сообщает Middle East Monitor.

    Кратчайшее расстояние от северной оконечности Катарского полуострова до иранского побережья около порта Дайер составляет около 190 км. Он будет в пять раз длиннее, чем самый длинный подводный туннель – 38-километровый подводный участок туннеля под Ла-Маншем, соединяющий Францию ​​и Великобританию, передает Forbes.

    «Это макромасштабный проект, который станет предвестником больших событий как для Ирана, так и для Катара. Он соединит север Персидского залива с его югом, а также установит широкие связи со странами Западной Азии и прибрежными государствами Каспийского моря автомобильным и железнодорожным транспортом, вплоть до региона Средиземного моря», - заявил управляющий директор Организации портов и судоходства Ирана Али Акбар Сафаи.

    «Проект будет запущен только после того, как совместный катарско-иранский комитет завершит исследования и переговоры по проекту», - передает государственное телевидение Ирана Press TV.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иран Мировые новости
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