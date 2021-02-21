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    Иран завершил расследование авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737

    21 Февраля 2021, 23:30

    ТЕГЕРАН-КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Военная прокуратура Ирана завершила расследование по делу о крушении украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ 8 января 2020 года над Тегераном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    По словам председателя Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, досье по делу сейчас находится в процессе составления обвинительного заключения, которое отправят в суд. Предварительное слушание по делу будет проведено в присутствии подсудимых и семей погибших. В открытом или закрытом формате — пока неизвестно.

    Напомним, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев.

    Иранские власти 11 января признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Украина Иран
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