Иран запустил в космос очередной спутник-носитель

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – В Иране прошли новые испытания трехступенчатой ракеты-носителя, запущенной в рамках расширения собственной национальной космической программы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

В воскресенье национальное телевидение Ирана показало кадры обратного отсчета и запуска ракеты, которая представляет собой трехступенчатую ракету-носитель, получившую название «Zojanah».

Пресс-секретарь космического департамента министерства обороны Ирана Ахмад Хоссейни заявил, что запуск ракеты, второй по счету, был проведен для достижения заранее поставленных целей исследования.

«Запуск доказал, что «Zoljanah» конкурентоспособна с ведущими мировыми спутниковыми операторами в технических аспектах», - добавил чиновник.

По словам Хоссейни, ракета длиной 25,5 м способна выводить спутники на 500-километровую орбиту и нести 220-килограммовую полезную нагрузку.

«Zoljanah» имеет три ступени силовой установки: две ступени на твердом топливе и одна на жидком топливе, приводит слова Хоссейни агентство Tasnim News.

Он добавил, что целью запуска является осуществление суборбитального космического полета. Также отмечено, что с использованием данных, полученных при запуске ракеты, начался третий этап разработки гибридного спутника-носителя.

Первый запуск ракеты-носителя «Zoljanah» состоялся в феврале 2021 года. Тогда министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что это прорыв и доказательство научной мощи Ирана.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции Ирана в марте этого года успешно вывел на орбиту второй военный спутник под названием «Нур-2», сообщает AlJazeera.

Спутниковая программа Ирана вызывает обеспокоенность Соединенных Штатов, которые заявляют о том, что те же баллистические технологии большой дальности, которые используются для вывода спутников на орбиту, Тегеран может также использовать для запуска оружия большой дальности.