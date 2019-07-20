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    Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

    20 Июля 2019, 03:30

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Корпус стражей Исламской Республики (КСИР) сообщил о задержании британского танкера в Ормузском проливе в связи с нарушением международных морских правил, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает ИРНАсо ссылкой на заявление КСИР, британский нефтяной танкер Stena Impero в пятницуночью был задержан в Ормузском проливе в связи с нарушением международныхправил по просьбе портовой и морской организации провинции Хормозган.

    «Танкер сопровожден до берега, чтобы провести необходимыепроверки», приводиттекст заявления КСИР ИРНА.

    В свою очередь, BBC сообщает, что задержаноеще одно британское судно, которое шло под флагом Либерии, однако впоследствиивыяснилось, что судно Mesdar было ненадолго остановлено и продолжило путь послеразъяснений о безопасном судоходстве.

    Задержан же был танкер Stena Impero, шедший под флагомБритании. Он принадлежит шведской транспортной компании Stena Bulk инаправлялся в Саудовскую Аравию. На его борту находятся 23 члена экипажа.

    «Я крайне обеспокоен задержанием двух судов иранскимивластями в Ормузском проливе», - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

    Он сообщил, что примет участие в заседанииправительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудитьинцидент, пишет BBC.

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    Иран Великобритания
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