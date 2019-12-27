Иран выразил соболезнования казахстанцам в связи с крушением пассажирского самолета

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования после крушения пассажирского самолета в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Аббас Мусави выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек.

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.