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    Иран выделит по 150 тысяч долларов семьям жертв катастрофы самолета «МАУ»

    30 Декабря 2020, 17:55

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Кабинет министров Ирана сегодня утвердил выплату в 150 тысяч долларов или ее эквивалент на евро на компенсации каждой семье жертв катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    Кабинет министерства Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития выплатить 150 тысяч долларов США или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим в авиакатастрофе как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами, без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв.

    8 января 2020 года выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

    11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

    Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы. В результате переговоров, стороны договорились о компенсации семьям жертв. Также Иран передал заинтересованным странам проект технического отчета по результатам расследования причин катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».

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    Происшествия Украина Иран Общество Катастрофа украинского Боинга
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