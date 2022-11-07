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    Иран вводит 14-дневный безвизовый режим для казахстанцев

    7 Ноября 2022, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы могут посещать Иран каждые полгода без визы. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.

    Он также добавил, что аналогичное соглашение было заключено с Индией и Китаем.

    «Постановлением Правительства Казахстана от 7 июля 2022 года 464 в целях формирования благоприятного климата, активизации деловых связей и дальнейшей реализации туристского потенциала страны введен порядок безвизового въезда для граждан Ирана, Китая и Индии. Данное решение позволит гражданам указанных зарубежных стран находиться на территории Казахстана в общей сложности до 42 дней безвизового режима в течение каждого периода, охватывающего 180 календарных дней до 14 календарных дней», - сказал официальный представитель МИД.

    При этом Айбек Смадияров уточнил, что соглашение о предоставлении казахстанцам возможности безвизового пребывания от 14 до 42 дней в течение 180 дней распространяется только на Иран.

    Как пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства, согласно документу граждане могут находиться на территории стран-участниц соглашения без визы по 14 дней беспрерывно, причем три раза в течение шести месяцев, но не более 42 дней в течение этого периода. Казахстан ввел двухнедельный безвизовый режим для трех стран еще летом, но ответную меру пока ввел только Иран.

    Фото: pinterest.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Туризм Иран
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