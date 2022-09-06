Иран приговорил к смертной казни двух активистов движения ЛГБТ

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – Суд в Иране приговорил к смертной казни двух активистов движения ЛГБТ за права геев по обвинению в пропаганде гомосексуализма, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Курдская правозащитная организация Hengaw сообщила, что две женщины, 31-летняя Захра Седиги Хамедани и 24-летняя Эльхам Чубдар, были приговорены судом в северо-западном городе Урмия к смертной казни.

Они были осуждены за «распространение коррупции на земле» – статья, которая часто предъявляется обвиняемым, которые нарушили законы шариата в стране.

Шади Амин, координатор базирующейся в Германии иранской ЛГБТ-правозащитной группы 6Rang, также подтвердила приговоры о казни. П о ее словам группа было известно с четверга.

Правозащитные организации призывают Германию и другие иностранные государства оказать давление на Тегеран, чтобы остановить исполнение приговоров и освободить женщин.

Amnesty International заявила, что обвинения были выдвинуты в отношении задержанных в связи с публичной защитой прав геев на своих платформах в социальных сетях, а также появлением в документальном фильме BBC, вышедшем в эфир в мае 2021 года, нарушений прав представителей ЛГБТ в регионе Курдистана на севере Ирака.

Фото: Reuters