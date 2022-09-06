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    Иран приговорил к смертной казни двух активистов движения ЛГБТ

    6 Сентября 2022, 15:53

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – Суд в Иране приговорил к смертной казни двух активистов движения ЛГБТ за права геев по обвинению в пропаганде гомосексуализма, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Курдская правозащитная организация Hengaw сообщила, что две женщины, 31-летняя Захра Седиги Хамедани и 24-летняя Эльхам Чубдар, были приговорены судом в северо-западном городе Урмия к смертной казни.

    Они были осуждены за «распространение коррупции на земле» – статья, которая часто предъявляется обвиняемым, которые нарушили законы шариата в стране.

    Шади Амин, координатор базирующейся в Германии иранской ЛГБТ-правозащитной группы 6Rang, также подтвердила приговоры о казни. П о ее словам группа было известно с четверга.

    Правозащитные организации призывают Германию и другие иностранные государства оказать давление на Тегеран, чтобы остановить исполнение приговоров и освободить женщин.

    Amnesty International заявила, что обвинения были выдвинуты в отношении задержанных в связи с публичной защитой прав геев на своих платформах в социальных сетях, а также появлением в документальном фильме BBC, вышедшем в эфир в мае 2021 года, нарушений прав представителей ЛГБТ в регионе Курдистана на севере Ирака.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Иран Мировые новости
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