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    Иран подписал меморандум об обязательствах по вступлению в ШОС

    15 Сентября 2022, 14:23

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества подписали в Самарканде глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Иран стал страной-наблюдательницей ШОС в 2005 году. Процесс вступления страны в полноправное членство в организации начался в 2021 году. После выполнения всех обязательств, предусмотренных меморандумом, Исламская Республика Иран станет полноправным членом ШОС.

    Генсек ШОС Чжан Мин назвал сегодняшний день важным как для Ирана, так и для организации.

    «Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества», - сказал он.

    Ранее сообщалось, что 14 сентября в Ташкенте состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС.

    Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Ожидается, что Самаркандский саммит откроет новую страницу в деятельности организации. Впервые в мероприятии примут участие лидеры 15 стран, а также руководители более 10 авторитетных международных организаций.

    В соответствии с повесткой дня предусматривается принятие солидного пакета документов по развитию и расширению деятельности организации, что станет началом новой эпохи для ШОС. Предстоящее заседание станет первой за последние три года очной встречей лидеров ШОС после начала пандемии коронавируса.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Иран
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