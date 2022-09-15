Иран подписал меморандум об обязательствах по вступлению в ШОС

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества подписали в Самарканде глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Иран стал страной-наблюдательницей ШОС в 2005 году. Процесс вступления страны в полноправное членство в организации начался в 2021 году. После выполнения всех обязательств, предусмотренных меморандумом, Исламская Республика Иран станет полноправным членом ШОС.

Генсек ШОС Чжан Мин назвал сегодняшний день важным как для Ирана, так и для организации.

«Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества», - сказал он.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в Ташкенте состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Ожидается, что Самаркандский саммит откроет новую страницу в деятельности организации. Впервые в мероприятии примут участие лидеры 15 стран, а также руководители более 10 авторитетных международных организаций.

В соответствии с повесткой дня предусматривается принятие солидного пакета документов по развитию и расширению деятельности организации, что станет началом новой эпохи для ШОС. Предстоящее заседание станет первой за последние три года очной встречей лидеров ШОС после начала пандемии коронавируса.