Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления соглашения

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Иран не планирует включать видеокамеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), расположенные на иранских объектах ядерной инфраструктуры, пока не будет возобновлена ядерная сделка. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

Такое заявление сделал в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

«Эти камеры связаны с ядерной сделкой. Если Запад вернется к этому пакту и мы будем уверены, что они [камеры] не причинят вреда, мы примем решение по этим камерам», - сказал М. Эслами.

«Принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Ираном было основано на снятии обвинений и укреплении доверия. Иран согласился ограничить свои деятельности в целях укрепления доверия, однако они (участники ядерной сделки – прим. авт.) не выполнили своих обязательств», - добавил политик.

В июне Совет управляющих МАГАТЭ, в который входят 35 стран, подавляющим большинством голосов принял резолюцию, критикующую Иран за неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на трех незаявленных объектах, сообщает Reuters.

После этой резолюции Иран сообщил МАГАТЭ о демонтаже оборудования организации, включая 27 видеокамер, установленных в соответствии с соглашением 2015 года с мировыми державами.

Согласно позиции иранских властей, камеры наблюдения были предназначены для снятия этих обвинений, и если обвинения по-прежнему останутся в силе, больше нет причин для работы камер.

Со слов главы Организации по атомной энергии Ирана, камеры были собраны самим агентством, опечатаны и хранятся на объектах до восстановления соглашения.

«У Исламской Республики никогда не было скрытой деятельности и обогащения вне рамок и без согласования с МАГАТЭ. Создание установки по производству тяжелой воды или других инфраструктур атомной промышленности Ирана координировалось агентством и до сих пор находится под контролем МАГАТЭ», - сказал Эслами.

В настоящее время ряд государств пытаются возродить СВПД – политическое соглашение 2015 года между Ираном и группой государств, известное как 5+1 относительно ядерной программы Ирана. Тогда в группу вошли США, Россия, Великобритания, КНР, Франция - пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германия. Главной целью соглашения было убедиться, что Иран не разрабатывает ядерное оружие.

Вместе с тем, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана.

Фото: ru.irna.ir