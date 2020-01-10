Иран мог ненамеренно сбить украинский самолет - Джастин Трюдо

ОТТАВА. ВВС - КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо Джастин Трюдо заявил, что существуют множественные свидетельства и разведданные, говорящие о том, что самолет был сбит ракетой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

«У нас есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», - заявил Джастин Трюдо. В авиакатастрофе погибли 63 гражданина Канады.

Трюдо заявил, что Канада требует ответов на вопросы, возникающие в связи с крушением Боинга. Правительство Канады не успокоится, пока не получит эти ответы, заявил премьер-министр. Он призвал к полномасштабному расследованию трагедии.

Вслед за Трюдо похожее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Существует набор информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Это, вполне вероятно, было ненамеренно», - заявил Борис Джонсон.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках, также сообщили, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду недалеко от Тегерана, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Американская новостная компания Си-би-эс со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что радары зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, вслед за которыми была отмечена вспышка взрыва.

Рейтер ссылается на представителя американских властей, сообщившего, что они пришли к выводу: с высокой долей вероятности самолет был сбит ракетой ПВО. По его словам, за украинским самолетом следил иранский радар.

Издание Newsweek приводит слова представителей Пентагона и высокопоставленных сотрудников разведки, по мнению которых украинский Боинг 737-800 был сбит ракетой российского производства «Тор».

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что не верит в то, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

«Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку на другой стороне», - заявил Трамп.

Глава иранского управления гражданской авиации Али Абеджадех назвал сообщения СМИ об иранской ракете нелогичными слухами.

«С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, и такие слухи нелогичны», - цитирует иранского чиновника агентство ISNA.

Ранее Украина сообщила, что изучает вероятность того, что ее самолет был сбит ракетой, однако Иран отверг такое предположение.

Крушение украинского Боинга произошло всего через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по двум американских военным базам в Ираке.

На фоне напряженности между Ираном и США, возникшей после гибели иранского генерала в Ираке в результате американского авиаудара, Тегеран заявил, что не будет передавать черные ящики разбившегося самолета компании Boeing или американским представителям.

По международным правилам Иран имеет право самостоятельно провести расследование, однако обычно в таких случаях привлекается и компания-изготовитель разбившегося самолета.