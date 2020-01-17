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    Иран готов передать Украине тела погибших при авиакатастрофе под Тегераном

    17 Января 2020, 10:27

    ТЕГЕРАН. Укринформ – ИРНА - КАЗИНФОРМ - Эксперты МВД Украины получили ДНК-профили останков всех 11 граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины в Иране. Проводится подготовка для дальнейшей передачи тел в Украину, сообщает Укринформ со ссылкой на МВД Украины. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину», - говорится в сообщении.

    По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

    В МВД добавили, что сейчас два эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших.

    Ранее следователи Национальной полиции Украины при участии экспертов МВД собрали образцы ДНК родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцев.

    В свою очередь, как сообщает ИРНА, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших при крушении украинского авиалайнера Boeing-737-800.

    Кроме того, как отмечается в сообщении, Зариф заявил о готовности Тегерана передать Киеву тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.

    Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил , что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

    Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.

    Фото: Nazanin Tabatabaee/REUTERS

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    Происшествия Украина Иран Катастрофа украинского Боинга
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