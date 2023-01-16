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    Ирак запустил крупнейшую кампанию социальных опросов для борьбы с бедностью

    16 Января 2023, 16:43

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Ирака с 15 января проводит крупнейший в своей истории социальный опрос населения, который затронет 1,75 млн домохозяйств. Опрос является одной из мер правительства по борьбе с бедностью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на канцелярию премьер-министра Ирака.

    Исследование затронет семьи, которые подали онлайн-заявки на получение социальной помощи от государства. Социальный опрос охватит 1,75 млн домохозяйств Ирака при участии двух тысяч соцработников, которые выяснят, в чем нуждаются жители страны.

    Накануне правительство Ирака приняло государственную программу по поддержке уязвимых слоев населения, с помощью которой, как считают иракские власти, будут обеспечены достойные условия жизни для людей. Программа находится под непосредственным руководством премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, сообщает IraqiNews.

    Начиная с января планируется обеспечить нуждающихся продовольственными субсидиями.

    «Эти усилия демонстрируют приверженность правительства борьбе с бедностью и устранению последствий экономических кризисов», - сообщается в заявлении кабмина.

    Согласно официальной статистике, в Ираке, богатой нефтью арабской стране, 11 млн человек проживают за чертой бедности, что составляет около четверти от общей численности населения в 42 миллиона человек. Около 3 млн из 9 млн иракцев, которым положена помощь от государства, ежемесячно получают финансовые гранты от правительства, но оно не может обеспечить всех бедных из-за недостаточного финансирования.

    Правительство стремится нарастить экспорт нефти. По данным Министерства нефти республики, в минувшем году Ирак в 1,5 раза увеличил доход от экспорта нефти – за 2022 год удалось экспортировать 1,209 млрд баррелей, что на 52% превышает показатели 2021 года.

    Фото: AP/ Iraqi News

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток Мировые новости Ирак
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