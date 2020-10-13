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    Ипотечные займы казахстанцев увеличились на 14,6% в этом году

    13 Октября 2020, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кредиты экономике с начала года увеличились на 2,4% до 14,2 трлн тенге на конец августа в результате роста долгосрочных кредитов на 3,1%. Об этом сообщили в Национальном банке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев, краткосрочные кредиты уменьшились на 2,2% или 44,2 млрд тенге до 2 трлн тенге. А кредитный портфель бизнеса с начала года увеличился на 1,2% до 7,3 трлн тенге. Ставка по тенговым кредитам бизнесу составила 11,9% в августе, в том числе по краткосрочным кредитам – 11,6%, снижение по долгосрочным кредитам до 12,8% с 13,4% в августе текущего года.

    «Кредиты населения с начала текущего года увеличились на 3,7% до 6,9 трлн тенге. В их структуре потребительские займы снизились на 0,6% до 4,2 трлн тенге, ипотечные займы увеличились на 14,6% до 2 трлн тенге за счет реализации государственных программ», - проинформировал Е.Досаев.

    Ранее Ерболат Досаев заявил, что в сентябре годовая инфляция сохранилась на уровне 7%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика Минфин РК
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