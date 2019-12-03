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    Иорданские авиакомпании смогут выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов

    3 Декабря 2019, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках внедрённого режима «открытого неба» по поручению Президента Республики Казахстан Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с посольством РК в Иордании ведется активная работа по открытию новых международных маршрутов и привлечению новых иностранных авиакомпаний. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 декабря 2019 года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Иордании. Авиакомпаниям Иордании предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха», - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

    Как отметили в ведостве, стороны совместно с посольством в Иордании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов из Казахстана в города Амман и Акаба.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Иордания
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