Иорданская армия принимала активное участие во Второй мировой войне

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданское Хашимитское Королевство (ИХК) сыграло свою роль во Второй мировой войне, его армия принимала активное участие в боях, сражаясь на стороне Великобритании. В те годы Иордания именовалась Эмиратом Трансиордания (британский протекторат). Собственный корреспондент МИА «Казинформ» приводит рассказы историков и военных об участии Иордании во Второй мировой войне.

Участие Иордании во Второй мировой войне тесно переплетено с борьбой за трон арабских лидеров в этом регионе, а также соперничеством Великобритании и Франции за геополитическое влияние там.

В частности, силы иорданской армии принимали участие в боях на территории Ирака, Сирии, Ирана и Ливана. Иорданская армия в ходе сражений продемонстрировала свою высокую эффективность, что признают и историки, и военные эксперты.

Так, профессор Панаетис Ватикотис (1928-1997), историк и специалист по Ближнему Востоку, в своей книге написал следующее: «Поистине, уровень подготовки иорданской армии достаточно высок. Если ранее Вооруженные силы Иордании играли роль правоохранительных органов, то теперь они представляют собой совершенную военную систему с высоким уровнем организации, обладающую всеми видами современного оружия, за исключением самолетов и крупнокалиберных пушек».

Говоря о роли иорданской армии во Второй мировой войне, необходимо упомянуть, что Иордания была приглашена для участия в Параде Победы, который прошел в Лондоне 8 июня 1946 года. Стоит отметить, что участниками парада стали лишь те страны, которые принимали активное участие в сражениях против нацистской Германии и ее союзников.

В начале 1941 года силы нацистской Германии активно продвигались вперед в Греции и Югославии. Кроме того, немецкая армия одержала ряд побед в Северной Африке. Также ей удалось захватить восточную часть побережья Средиземного моря. Одновременно с этим нацистская Германия открыто заявляла о своем намерении продвигаться вперед в этом регионе, а следующей ее целью должна была стать Сирия.

В этом контексте необходимо упомянуть премьер-министра Ирака Рашида Али аль-Гайлани, который проводил прогерманскую нацистскую политику в противовес Англии. Вынужденно уйдя в отставку, в 1941 году он при поддержке прогерманской военной националистической группировки «Золотой квадрат» совершил военный переворот и вновь пришел к власти, названной «правительством национальной обороны».

Аль-Гайлани, пользуясь поддержкой нацистской Германии, поднял восстание в Ираке, выступив против вооруженных сил Великобритании и непосредственного претендента на иракский престол эмира Абдаллы бен Али бен аш-Шариф Хусейна (потомок пророка Мухаммада и шерифов Мекки). Он был братом будущего основателя Иорданского Хашимитского Королевства.

В ответ на это эмир Трансиордании Абдалла I ибн Хусейн направил силы иорданской армии в сторону Ирака, с тем чтобы погасить восстание и предотвратить свержение Хашимитской династии в Ираке. Уже 11 мая 1941 года иорданским силам удалось взять под свой контроль город Эр-Рутба, а 29 мая того же года восстание было подавлено.

После урегулирования ситуации в Ираке силам иорданской армии было приказано организовать охрану участка железной дороги между Мосулом и Багдадом. 4 июня 1941 военнослужащие иорданской армии вернулись в Иорданию, где солдат встречал лично эмир Абдалла I ибн Хусейн. Все вернувшиеся домой иорданцы получили награды за мужество, проявленное ими в боях на территории Ирака.

Как известно, Сирия и Ливан в те годы находились под контролем Франции. Когда в июне 1940 года силы фашистской Германии одержали верх над силами французской армии, во Франции был установлен коллаборационистский режим Виши. С этого момента Германия получила доступ ко всем французским аэропортам на территории Сирии.

Совместными усилиями Великобритании и Трансиордании, которая находилась под английским протекторатом, были созданы объединенные союзнические батальоны. 21 июня 1940 года они выдвинулись из иорданского города Эль-Мафрака в сторону Сирии. В тот же день, 21 июня, эти батальоны взяли под свой контроль сирийский город Тадмур (Пальмира). После чего британцы и иорданцы разделились и последние начали атаку французского отдела полиции «Ас-Сабгу Бияр», контроль над которым был установлен иорданцами уже 27 июня.

Через два дня после захвата полицейского центра иорданский батальон вошел в сирийское селение Ас-Сухна, где вступил в бой с французскими отрядами, возвращавшимися из провинции Дейр аз-Зор. После непродолжительного сражения, иорданцы одержали верх над французами. В этой битве были убиты 11 французских солдат и 90 взяты иорданцами в плен, при этом с иорданской стороны погиб всего один человек. Также иорданским бойцам удалось захватить шесть бронебойных машин, четыре военных грузовика и 12 крупнокалиберных пушек.

Когда в июне 1941 года силы фашистской Германии напали на Советский Союз, западные союзники крайне встревожились, поскольку случае, если бы Германии удалось захватить Кавказ, она бы получила прямой выход к Турции, а далее – к Ираку и Сирии. Поэтому союзными силами был организован путь снабжения.

Маршрут снабжения брал свое начало в Хайфе (в то время палестинское побережье Средиземного моря, ныне под контролем Израиля) и, проходя через Иорданию, Ирак и Иран, заканчивался на Кавказе. Иорданская армия обеспечивала безопасность на каждом участке этой дороги. Также она отвечала за безопасность мостов и железных дорог на территории Ирана. Кроме того, иорданцы охраняли военные склады и склады с продовольствием. Таким образом, силы иорданской армии находились на территории Ирака, Ирана и Палестины вплоть до окончания военных действий и завершения Второй мировой войны.