Иордания заинтересована в расширении сотрудничества с Казахстаном в образовании и науке - Я. Насреддин

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданское высшее учебное заведение «Middle East University» (Университет Ближнего Востока) заинтересовано в углублении сотрудничества с Казахстаном в области образования и науки, а также желает глубже знакомить своих студентов с историей и культурой Казахстана. Об этом заявил председатель попечительского совета университета Ближнего востока Якуб Насреддин после выступления Посла РК в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбека Туматова с лекцией в стенах университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Студентам факультетов «Международное право» и «Средства массовой информации» А. Туматов в своей лекции рассказал о ключевых этапах развития Казахстана, его международных инициативах, а также перспективах казахстанско-иорданских отношений.

«Казахстан - страна с богатым историческим и культурным прошлым. Его географическое положение сыграло значительную роль в содействии его развитию. Находясь в центре Евразии, Казахстан уже давно находится на пересечении цивилизаций древнего мира и на пересечении основных транспортных артерий. Таким образом, он находится в середине социально-экономических, культурных и идеологических отношений между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Европой и Азией. На разных этапах своей истории Казахстан был домом для многих народов с уникальной культурной историей, которые, в свою очередь, были включены в современный Казахстан», - отметил Айдарбек Туматов во вступительной речи.

Лекция А. Туматова охватила различные этапы в истории Казахстана: формирование казахской нации, в том числе периоды Тюркского каганата и Золотой Орды; советскую эпоху, включая коллективизацию с последующим массовым голодом, гибелью и миграцией казахов в другие соседние страны; участие во Второй мировой войне, запуск Семипалатинского ядерного полигона; а также раздел «Настоящий Казахстан», охватывающий достижения в политике и экономике со времени обретения нашей страной независимости. Особенный интерес у иорданских слушателей вызвали периоды соприкосновения истории казахов с арабами, в том числе и с иорданцами.

«Казахстан также был территорией, где столкнулись китайская и арабская империи. Таласская битва в 751 году между арабо-персидской армией Аббасидского халифата и китайской армией часто считается одной из самых важных битв в истории Центральной Азии. Это была первая и последняя встреча арабских и китайских армий. Для многих она знаменует собой решающий момент в истории, когда решалось, какой идеологии и религии последует Центральная Азия», - рассказал лектор.

Кроме того, удивление аудитории вызвало отношение великого мамлюкского султана Аз-Захира Бейбарса аль-Бундукдари к казахскому народу. В свою очередь, с именем султана Бейбарса связаны исторические крепости Эль-Карак и Аджлун в Иордании. «По историческим данным, знаменитый султан Аз-Захир Бейбарс принадлежал к казахскому племени и родился в казахских степях. Он был самым выдающимся из султанов мамлюков Египта и Сирии, которыми он правил с 1260 по 1277 год. Он известен как своими военными кампаниями против монголов и крестоносцев, так и внутренними административными реформами. Султан Бейбарс укрепил замок Эль-Карак, углубил ров и построил нижний двор. После победы мамлюков над монголами в битве при Айн-Джалуте султан Бейбарс восстановил замок Аджлун», - отметил А. Туматов.

В рамках визита также состоялась встреча Посла РК с председателем Попечительского совета университета Якуба Наседреддина. Стороны обсудили пути и направления дальнейшего углубления сотрудничества в области образования и науки.

«Наш университет «Ближний Восток» стал первым в Иордании высшим учебным заведением, который заключил договоры с университетами Казахстана. С Международным университетом Silkway в Шымкенте были подписаны два соглашения о сотрудничестве в области науки, обмене студентами. Недавно я ездил на неделю в Шымкент и читал лекции в этом университете по дисциплине «Международные отношения», а также о событиях на Ближнем Востоке с точки зрения международного права. Участвовал в семинарах международной конференции в стенах данного заведения», - рассказал в интервью МИА «Казинформ» доктор юридических наук, декан факультета «Международное право» Биляль ар-Рауашдех.

По словам Б. ар-Раушдеха, казахстанских студентов в университетах стран Ближнего Востока привлекают арабский язык и литература, исламское право. Граждан Иордании в казахстанских университетах привлекает медицина. В одних только университетах Алматы по медицинским специальностям обучаются 450 студентов из Иордании, не считая других специальностей, в том числе в высших учебных заведениях других городов РК.

«Сегодняшнее выступление Посла РК Айдарбека Туматова стало для нас важным событием, поскольку является показателем развития казахстанско-иорданских отношений, в том числе в области образования и науки. Мы надеемся, что это сотрудничество продолжит расширяться, так как непременно окажет благотворное влияние на казахстанско-иорданские отношения», - заявил Якуб Насреддин в интервью МИА «Казинформ».

По словам Я. Насреддина, иорданский университет готов расширять взаимовыгодное сотрудничество, в том числе посредством обмена образовательными программами, преподавателями и студентами, а также подготовки специалистов по арабскому языку.

«Меня впечатлила богатая история Казахстана, о которой рассказал в своей лекции А. Туматов. Поэтому я выражаю заинтересованность в открытии в университете Ближнего Востока специального «уголка Казахстана», который наглядно бы иллюстрировал историю и культуру казахского народа», - отметил Я. Насреддин.