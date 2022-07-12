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    Иордания вступила в пятую волну пандемии COVID-19

    12 Июля 2022, 22:15

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Пятая волна коронавируса с новым «омикрон»-штаммом «BA5» началась в Иордании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Roya News.

    По мнению представителя национального комитета по эпидемиям Бассама Хиджави, наступлению новой волны пандемии в Иордании способствовало празднование мусульманского праздника Ид аль-Адха, известного как Курбан айт.

    Представитель комитета отмечает, что это ожидаемый и естественный процесс, учитывая то, что большинство стран мира тоже сталкиваются с очередной волной коронавируса.

    По решению правительства, праздничными днями в Хашимитском королевстве объявлены 5 дней, с 8 по 12 июля.

    «Рост числа заразившихся произошел из-за несоблюдения мер безопасности в течение последних трех месяцев», - заявил Б. Хиджави.

    По данным Министерства здравоохранения Иордании, в течение недели, со 2 по 8 июля в королевстве зарегистрированы 2135 новых случаев заболевания коронавирусом и один случай летального исхода.

    Число случаев увеличилось примерно на 61% по сравнению с 1329 случаями, зарегистрированными на предыдущей неделе.

    Всего за неделю провели более 30 тыс. ПЦР-тестирований, еженедельный показатель положительных результатов достиг 6,9%.

    Фото: en.royanews.tv

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иордания Коронавирус в мире Мировые новости
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