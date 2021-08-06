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    Иордания присоединится к Исламской организации по продовольственной безопасности

    6 Августа 2021, 21:00

    АММАН.КАЗИНФОРМ – Столицу Иорданского Хашимитского королевства с деловым визитом посетил Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе визита, начавшегося 4 августа, генеральный директор ИОПБ в сопровождении посла Казахстана в Иордании Айдарбека Туматова и финансового менеджера ИОПБ Сафвана Алсаайде провели встречу с министром сельского хозяйства Иордании Халедом аль-Хнейфатом. В ходе встречи иорданской стороне был представлен обзор ключевых программ ИОПБ, в которых Хашимитское королевство могло бы сыграть стратегическую роль.

    Со своей стороны министр сельского хозяйства Х. аль-Хнейфат поддержал все обсуждаемые предложения, а также выразил намерение иорданского правительства присоединиться к ИОПБ путем подписания устава организации в ближайшие месяцы.

    Основное внимание было уделено «Стратегии видения ИОПБ-2031», которая будет представлена ​​на 4-й Генеральной ассамблее организации 8-9 сентября, а также деятельности Международной Исламской ассоциации пищевой промышленности – организации, выступающей в качестве механизма «B2B» («бизнес для бизнеса») для создания цепочек поставок продовольствия между странами Организации Исламского сотрудничества.

    В конце встречи стороны договорились продолжить двусторонние консультации и обменяться официальными письмами.

    В тот же день состоялись встречи с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Иордании Юсефом аль-Батайне. Обсуждения коснулись вопроса открытия в королевстве Гуманитарного бюро ИОПБ, а также создания зернового фонда.

    Следует отметить, что ранее министерство сельского хозяйства Казахстана выступало с инициативой создания зернового фонда в рамках ИОПБ. Как ожидается, зерновой фонд будет служить инструментом создания продовольственных резервов и оказания гуманитарной помощи государствам-членам в период продовольственного дефицита.

    Ю. аль-Батайне выразил полную поддержку правительства Иордании, а также готовность активно сотрудничать с Секретариатом ИОПБ по его стратегической повестке дня.

    Кроме того, Е. Байдаулет провел встречу с председателем Комиссии по инвестициям Иордании Фаридоном Хартока, а также посетил передовые иорданские сельскохозяйственные проекты - тепличный комплекс Аль-Валаа, а также умные аквапонические фермы Аль-Масия. В последних в течение 5-6 лет исследованиях удалось разработать и внедрить производственные системы для выращивания 58 видов овощей и фруктов и 5 видов рыб с 85%-экономией потребления воды по сравнению с традиционным сельским хозяйством.

    В продолжение визита ожидаются встречи с Председателем совета директоров специальной экономической зоны «Акаба», руководством компаний «Aqaba Development Company» и «Aqaba Container Terminal», а также посещение самого морского порта Акаба.

    Исламская организация по продовольственной безопасности – структура, действующая при Организации Исламского сотрудничества, создана в 2011 году по инициативе Первого Президента Казахстана Н. Назарбаева. По итогам второй Генеральной Ассамблеи ИОПБ в 2019 году в Джидде (Саудовская Аравия) генеральным директором организации стал представитель Казахстана Е. Байдаулет.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иордания Мировые новости Исламская организация по продовольственной безопасности
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