Иордания принимает меры по спасению туристического сектора

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иордания приняла ряд мер, которые призваны оказать помощь частным лицам и предприятиям туристического сектора страны справиться с последствиями пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На состоявшейся 20 июня встрече с представителями туристического сектора король Иордании Абдалла II призвал объединить усилия государственного и частного сектора для восстановления туристической отрасли королевства, повышению ее конкурентоспособности, а также необходимости продвижения иорданского туризма на местном, региональном и международном уровнях.

Также он призвал к привлечению недорогих авиаперевозчиков для роста числа туристов из-за рубежа.

«Необходимо возобновить усилия по продвижению туризма в «Золотом треугольнике» страны – Петра, Вади Рам и Акаба, а также продвигать национальную программу «Урдун Джанна», которая поощряет внутренний туризм», – заявил монарх.

Кроме того, на состоявшемся в тот же день заседании иорданского правительства был принят ряд мер по поддержке туристического сектора.

Среди инициатив, одобренных кабинетом министров – полное освобождение от лицензионных сборов и штрафов на 2021 год для туристических предприятий, которые могут закрыться полностью, 25-процентная скидка для коммерческих предприятий на все сборы и штрафы по профессиональным лицензиям, а также продление срока действий лицензий.

Помимо этого, частным лицам и предприятиям также была предоставлена ​​25-процентная скидка на строительные работы, компенсацию за строительство при условии, что они ранее не получали такую ​​скидку.

Следует отметить, что в марте власти Иордании заявили о планах создать специальную «золотую зону» в наиболее популярных туристических местах, свободную от коронавируса, посещение которой будет разрешено только привитым туристам. Между тем, данный проект пока еще находиться на рассмотрении.

Сегодня для посещения Иордании казахстанцам достаточно сдачи ПЦР-теста за 72 часа до вылета. При этом туристам, у кого есть сертификат о вакцинации, сдавать повторный ПЦР-тест по прилету не требуется. Как сообщалось на прошлой неделе, королевство начало принимать сертификаты о вакцинации «Спутником V» уже с этого месяца.