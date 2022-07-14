Инженерную инфраструктуру регионов РК полностью оцифруют до 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с акиматами проводится работа по оцифровке и наполнению данных об инженерной инфраструктуре регионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Данная мера предусмотрена национальным проектом «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

До 2024 года планируется полная оцифровка инженерной инфраструктуры крупных населенных пунктов. В текущем году проводится инвентаризация 9,3 тыс. га застроенной территории городов Актобе, Караганда, Усть-Каменогорск, Лисаковск (Костанайская область) и Арысь (Туркестанская область). По итогам первого полугодия текущего года инвентаризировано 3,8 тыс. га территории.

За счет местного бюджета проводится инвентаризация подземных и наземных коммуникаций 10,7 тыс. га населенных пунктов.

Цифровые данные инженерных коммуникаций вносятся в автоматизированную информационную систему градкадастра, что обеспечивает единый учет сбор, обработку, хранение и представление информации на всей территории республики.

На сегодняшний день база данных градкадастра содержит 63,7% (328 тыс. га) сведений об инженерных коммуникациях. Для работы с инфраструктурными данными местным исполнительным органам и субъектам естественных монополий будет обеспечен доступ к Единому геопорталу.