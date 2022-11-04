Инвестпроекты в сфере сельского хозяйства финансируют через СПК в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов считает эффективным механизм финансирования инвестиционных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательскую корпорацию «Солтустик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Тасмаганбетова, вопросы финансирования проектов серьезно тормозили процесс работы, применялись различные финансовые модели, которые оказывались либо неэффективными, либо недоступными аграриям.

«Процесс оформления займов забюрократизирован, предъявляются жесткие залоговые требования. Есть примеры, когда инвесторы два-три года оформляют кредит. За это время работы и услуги дорожают, срываются контракты, пропадает желание реализовывать проекты. Мы запустили пилотный проект по льготному финансированию за счет пополнения уставного капитала СПК «Солтустик», - проинформировал М.Тасмаганбетов.

За два года из республиканского бюджета выделили 35 млрд тенге. Благодаря механизму единовременно профинансировали 17 проектов в прошлом году и 20 – в нынешнем. Займы выдаются под 4%, сроком до восьми лет.

«Для реализации проектов подбираются хозяйства, не один год работающие в аграрном секторе, имеющие стабильные доходы, позитивную финансовую и социальную историю. Для снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей в качестве залогового обеспечения принимается приобретаемое оборудование и поголовье скота. Доказав успешность механизма, мы смогли масштабировать проект на республиканском уровне и включили мероприятия в Комплексный план развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы», - сказал М.Тасмаганбетов.



